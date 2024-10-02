Он также признался, что имеет проблемы со здоровьем.

Украинский актер театра и кино Александр Мельник, который известен по сериалам "Батя" и "Сувенир из Одессы", рассказал о вероятной мобилизации и недавнем походе в ТЦК.

47-летний мужчина отметил, что собирается на военно-врачебную комиссию. Актер не исключает, что может пополнить ряды ВСУ, но его состояние здоровья, возможно, помешает этому.

"У меня большие проблемы со здоровьем. Это из-за серьезной травмы позвоночника, которую я получил еще когда занимался борьбой. Есть и другие проблемы. Я делал много обследований, проходил МРТ, готовлю пакет документов, уже был в своем районном ТЦК. Поэтому не исключаю, что меня могут мобилизовать, как и многих других актеров театра и кино", - рассказал актер в интервью изданию Факты.

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Он также добавил, что в театре, где он работает, дали бронь. Однако пока Мельник не знает, какой срок она действует. Поэтому продолжает собирать необходимые документы, чтобы быть готовым к любым ситуациям.

Напомним, недавно известный ведущий Андрей Джеджула пополнил ряды добровольного подразделения.

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