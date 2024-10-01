Андрей Джеджула объяснил, какие задачи будет выполнять в подразделении.

Известный украинский шоумен и ведущий Андрей Джеджула, который ранее ответил, в каких отношениях с бывшей Сантой Димопулос, вступил в добровольное подразделение и рассказал, какие задачи будет выполнять.

На своей странице в Instagram ведущий отметил, что постоянно помогает украинским бойцам и пострадавшим от войны. Однако он понял, что волонтерской деятельности мало и поэтому решил пополнить ряды добровольного подразделения. По его словам, в подразделении он будет защищать небо и сбивать российские беспилотники.

"Я решил, что кроме волонтерской деятельности, благотворительных аукционов, я мечтаю еще в одном быть полезным нашему обществу. Я понял, что нашей территориальной громаде будет необходима помощь. Поэтому планирую сбивать "Шахеды", а перед тем должен пройти курс молодого бойца", - сказал Андрей.

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Сейчас шоумен проходит военную подготовку. В целом тренировки продлятся две недели.

"Ближайшие две недели тренировки и подготовка! Планирую защищать наше небо! Как думаете, есть шанс, что собью вражеский "Шахед?" - поинтересовался у подписчиков Джеджула и поделился кадрами с подготовки.

В комментарии для издания "Фокус" ведущий добавил, что его подразделение занимается патрулированием неба. Андрей и в дальнейшем будет продолжать работать ведущим, но теперь будет совмещать это с дежурствами в подразделении по защите неба.

"Я остаюсь работать ведущим новостей на телеканале "Киев 24" и заниматься волонтерской деятельностью, благотворительными концертами и аукционами, как и раньше, но в мою жизнь добавится еще и дополнительный функционал: посменные боевые дежурства в мобильных группах нашего подразделения по защите неба вместе с моими новыми собратьями из разных сфер гражданской жизни! Сейчас по приказу направлен на обязательное двухнедельное обучение!" - указал шоумен.

Напомним, ранее солист группы O.Torvald и военный Женя Галич рассказал о службе в ВСУ и какие задачи выполняет. Он также вспомнил день, когда едва не погиб на фронте.

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