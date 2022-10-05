Исполнительница рассказала, что живет на социальные выплаты, так как сейчас артисты вовсе не зарабатывают.

Украинская певица Тоня Матвиенко, которая после полномасштабного вторжения вместе с дочками уехала в Великобританию, рассказала о своем материальном состоянии сейчас. Так, по словам знаменитости, она живет только на те социальные выплаты, которые ей платят как беженке. Поскольку у них с мужем Арсеном Мирзояном нет никакого бизнеса, то нет и дополнительного источника дохода.

В интервью Славе Демину Матвиенко раскрыла сумму социальной помощи в стране своего пребывания.

"У меня получается 620 фунтов (25 936 гривень) в месяц. Здесь уровень жизни немного другой, много стоит дороже. Я эти деньги собираю для Украины. Я их трачу, но у меня есть маленький гривневый доход. Я пытаюсь потратить гривны, а фунты собираю домой", - рассказала Матвиенко. Видео дня

Она говорит, что этих средств хватает для того, чтобы покупать еду, бензин. Больше особо приобретений там нет.

"Честно, мне хватает. Я себе одежду не покупаю. На еду нам хватает. Нам дали еще машину. Вот бензин... 70 гривень за литр бензина. Однако мы далеко никуда не ездим. Мне хватает, я еще успеваю отложить", - добавила знаменитость.

Напомним, недавно Тоня Матвиенко впервые рассказала о сексе с мужем. Она призналась, что первые месяцы войны даже не думала об интимной близости.

Также УНИАН писал, что Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян ответили на слухи о разводе.

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