Новость о разводе известной звездной пары шокировала многих.

Известные украинские артисты Арсен Мирзоян и Тоня Матвиенко ответили на слухи об их разводе. Эта новость буквально "взорвала" украинское медиапространство.

В эфире "Сніданку з 1+1" пара рассказала, что смеялась над публикациями ряда СМИ об их разводе. Тоня решила обойтись коротким комментарием: "Не дождетесь... Нет, мы не расставались".

Когда эта новость "вынырнула" в СМИ, Тоня находилась за границей. Поэтому журналисты спросили, созванивалась ли она с Арсеном, чтобы обсудить такую информацию ряда сайтов.

"Мы посмеялись", - признается звездная чета.

Напомним, ранее в сети появились слухи о разводе украинских артистов Тони Матвиенко и Арсена Мирзояна. А причиной тому стало высказывание комика Николая Зырянова, который в эфире программы "Львы на джипе" сообщил о расторжении отношений звездной пары.

Напомним, Тоня и Арсен поженились в 2017 году. В браке у них родилась дочь Нина, которую назвали в честь звездной бабушки Нины Матвиенко. Также у них есть дети от предыдущих браков.

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