Тоня Матвиенко призналась, что первые месяцы войны даже не думала об интимной близости.

Украинская певица Антонина Матвиенко рассказала, что война повлияла не только на ее жизнь, но и на отношения с супругом Арсеном Мирзояном.

Девушка призналась, что первые месяцы она даже не думала об интиме с супругом, так как на первом месте была война в Украине. Однако позже она осознала, что супругу очень не хватает близости с ней.

"Это было уже ближе к маю, потому что о сексе мы не думали вообще. Я даже у него спрашивала, он говорит: "Я смотрю на себя в зеркало, я уже в прыщах, как малолетка". Боже, он меня убьет за это видео", - сказала Тоня в программе "Слава+".

Певица отметила, что они с супругом отправляют друг другу романтические сообщения, но этого мало.

"Так классно, как когда-то. Невозможно насладиться этими прикосновениями. Я знаю, что меня Арсен ждет. Такие красивые пишет мне смс-ки, а я ему. Такой романтичный. Где бы он ни был, если цветы видит, высылает мне: "Это для тебя, любимая", – добавила Матвиенко.

Напомним, ранее поклонники заподозрили в разводе Тоню Матвиенко и Арсена Мирзояна. Вскоре эта новость разлетелась по всем украинским СМИ.

В эфире "Сніданку з 1+1" пара рассказала, что смеялась над публикациями ряда СМИ об их разводе. Тоня решила обойтись коротким комментарием: "Не дождетесь... Нет, мы не расставались".

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