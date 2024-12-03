Ведущая ответила, сможет ли ее любимый, который служит в ВСУ, провести праздник в кругу родных.

Известная украинская ведущая Маша Ефросинина удивила перевоплощением на съемках музыкального фильма "Рождество. Ты не один". Знаменитость поделилась, как отреагировал муж - военный Тимур Хромаев - на ее новый образ.

Как пишет сайт 1plus1, в комментарии для программы "ЖВЛ" блогерша рассказала, что в фильме она сыграла Рождественского духа Люта. Этот дух обладает неограниченной властью колдовства. Оказалось, что во время одной из сцен Мария впервые попробовала себя в роли певицы. Она заинтриговала зрителей, указав, что споет для них в новой картине.

"Мою героиню зовут "Лютая: та, что горит". Это такой дух, который все контролирует - отвечает за самоконтроль, эффективность в работе. Это сильная женщина. У меня сегодня были две сцены, которые стали для меня терапевтическими. Я хорошенько покричала в какой-то момент, чего не могу себе позволить сделать в обычной жизни. Я не могу сказать, что я пою, но я сделала все, что могу. Да, будет песня. Я попробовала себя в роли певицы", - призналась телезвезда.

Также Ефросинина вспомнила о своем любимом, который сейчас защищает Украину в рядах ВСУ. Она говорит, что ее главная мечта на Рождество - это встретить праздник рядом с любимым и сыном. Ведущая надеется, что Тимур сможет приехать в Киев. Также она рассказала, что накануне прислала ему фото своего праздничного образа. Реакция Хромаева не заставила себя долго ждать. Он поддержал жену и отметил, что она вдохновляет его.

"Я стою в этом образе и говорю о самой болезненной для меня вещи... Сегодня утром я отправила ему фото и в очередной раз получила сообщение: "Любимая, правильно. Действуй, живи, твори, создавай. Это дает мне вдохновение и ощущение того, что ты держишься". Я буду ждать его на Рождество. Мы с нашим сыном Сашей приготовимся и будем мечтать, чтобы наш папа был с нами", - добавила Мария.

К слову, уже по традиции телеканал "1+1 Украина" дарит своим зрителям особый праздничный проект "Рождество. Ты не один". В фильме зрители также увидят и других звезд, которые перевоплотятся в роли Рождественских духов, в частности, Дмитрий Монатик, Надя Дорофеева, alyona alyona, Jerry Heil, KOLA, ROXOLANA, TAYANNA, Злата Огневич, KAZKA, Юрий Горбунов, Екатерина Осадчая, Даша Квиткова, Максим Девизоров и другие.

Премьера нового музыкального фильма состоится 24 декабря в 21:00 на телеканале "1+1 Украина".

Напомним, ранее Маша Ефросинина в важный день показала архивное фото. Знаменитость по случаю Дня Достоинства и Свободы высказалась о своем прошлом.

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