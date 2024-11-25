Известная украинская телеведущая и общественный деятель Маша Ефросинина призвала своих поклонников ценить каждый момент и не откладывать жизнь на потом.
"Лучшего времени, чем сейчас, не существует!" - с таким мотивирующим месседжем обратилась 45-летняя звезда к своим подписчикам в Instagram.
Ефросинина опубликовала серию стильных фотографий, на которых позирует с каблуками и камерой в руках. Она призналась, что в последнее время много думала о том, сколько всего откладывала на потом - экспериментов, попыток, рисков.
"А оказалось, что лучшее время для всего этого - именно сейчас", - поделилась своими размышлениями телеведущая.
Философский пост Маши Ефросининой вызвал волну восторга у ее фолловеров.
Поклонники поблагодарили звезду за вдохновение и мудрые слова, а также отметили ее безупречную фигуру.
Реакция соцсетей:
- "Маша, вы невероятная!"
- Всегда заряжаете позитивом!"
- "Спасибо за мотивацию!
- Пора действовать!"
- "Вы просто супер!
- И фигура - идеальная!"
Стоит отметить, что Маша Ефросинина не впервые делится своими мыслями о жизни и самореализации.
Призыв Маши Ефросининой жить сегодняшним днем и не ждать завтра - это важное напоминание для всех нас. Ведь жизнь быстротечна, и важно ценить каждое мгновение, осуществлять свои мечты и не бояться рисковать.
Напомним, Маша Ефросинина в важный день показала архивное фото.