Новый образ поразил поклонников.

Известная украинская телеведущая и общественный деятель Маша Ефросинина призвала своих поклонников ценить каждый момент и не откладывать жизнь на потом.

"Лучшего времени, чем сейчас, не существует!" - с таким мотивирующим месседжем обратилась 45-летняя звезда к своим подписчикам в Instagram.

Ефросинина опубликовала серию стильных фотографий, на которых позирует с каблуками и камерой в руках. Она призналась, что в последнее время много думала о том, сколько всего откладывала на потом - экспериментов, попыток, рисков.

Видео дня

"А оказалось, что лучшее время для всего этого - именно сейчас", - поделилась своими размышлениями телеведущая.

Философский пост Маши Ефросининой вызвал волну восторга у ее фолловеров.

Поклонники поблагодарили звезду за вдохновение и мудрые слова, а также отметили ее безупречную фигуру.

Реакция соцсетей:

"Маша, вы невероятная!"

Всегда заряжаете позитивом!"

"Спасибо за мотивацию!

Пора действовать!"

"Вы просто супер!

И фигура - идеальная!"

Стоит отметить, что Маша Ефросинина не впервые делится своими мыслями о жизни и самореализации.

Призыв Маши Ефросининой жить сегодняшним днем и не ждать завтра - это важное напоминание для всех нас. Ведь жизнь быстротечна, и важно ценить каждое мгновение, осуществлять свои мечты и не бояться рисковать.

Напомним, Маша Ефросинина в важный день показала архивное фото.

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