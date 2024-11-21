Знаменитость по случаю Дня Достоинства и Свободы высказалась о своем прошлом.

Известная украинская ведущая и блогерша Маша Ефросинина поделилась архивным кадром в сети. По случаю важной даты звезда продемонстрировала, как она выглядела много лет назад и как изменилась ее жизнь за это время.

Сегодня, 21 ноября, украинцы отмечают День Достоинства и Свободы в честь начала двух революций - Оранжевой и Достоинства. По случаю праздника знаменитость в своем Instagram опубликовала фотографию, сделанную на Майдане Независимости в Киеве, где и проходили вышеупомянутые революции.

По словам Марии, этот кадр был сделан 11 лет назад. На тот момент ведущая уже была беременна во второй раз, правда, еще не догадывалась об этом. Она наслаждалась жизнью без постоянных обстрелов и угроз, и даже не могла представить, как все изменится за следующие несколько лет.

Видео дня

"Это фото я опубликовала в фейсбуке 1 декабря 2013 года и подписала "Народ поет украинские песни, танцует, живо разговаривает! Все мирно и вдохновенно!" И я здесь выгляжу именно так: мирно и вдохновенно - мне хорошо среди всех тех людей. Я уже беременна Сашей (сын Ефросининой - УНИАН), но еще не знаю этого. И, конечно, я даже представить себе не могу, какими для нас, украинцев, обернутся следующие 11 лет", - поделилась блогерша.

Также в подписи к кадру Ефросинина поздравила граждан с важным праздником, который "изменил ход украинской истории". Она призвала украинцев не забывать, за что мы боремся уже 11 лет и подчеркнула, что свобода - это самое главное в нашей жизни.

"Сегодня мы отмечаем День Достоинства и Свободы, чтобы не забывать один из главных лозунгов Майдана 2013-2014 годов - "Наша религия - это свобода!". И хорошо зафиксировать себе в голове, что свобода - самая большая ценность, потому что, мы же видим, какой невероятно высокой ценой мы ее получаем. Уже немирно, но все так же вдохновенно и настойчиво. Поздравляю всех с этим Днем! Днем, который навсегда изменил ход нашей истории", - подытожила Маша.

Напомним, ранее Маша Ефросинина рассказала, как пряталась с 10-летним сыном во время атаки россиян.

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