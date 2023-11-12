Телеведущая вспомнила, как ее обманули, давая интервью.

Тема лжи стала ведущей в новом выпуске "взрослых девочек". Оля Полякова и Маша Ефросинина пообщались о том, что представители шоу-бизнеса часто прибегают к ложной информации. Телеведущая вспомнила, как ее обманули, давая интервью.

Маша Ефросинина вспомнила, как Владимир Остапчук дал ей интервью четыре года назад, в 2019-м. Тогда телеведущий рассказал о счастливой семейной жизни, хотя уже тогда брак дал трещину.

"Остапчук-это человек, который пришел и полностью обо всем наврал. Он рассказал о своей счастливой прекрасной жизни с женщиной и детьми. Наврал, потому что он пол года уже как жил с другой женщиной. Ему с этим жить и его совести тоже", – рассказала Ефросинина.

"Остапчук?! Брехло лживое", - жестко добавила Оля Полякова.

Что известно о личной жизни Остапчука

С 2007 по 2020 год Остапчук был в отношениях с Еленой Войченко. В браке у пары появилось двое детей - Эмилия и Эван. Сейчас дети живут с мамой. К слову, после развода Остапчук и Войченко публично выясняли отношения, обвиняя друг друга в плохом исполнении родительских обязанностей, но сейчас конфликт исчерпан.

Второй женой Вовы была нотариус Кристина Горняк. Пара также развелась. После развода Кристина Горняк и Владимир Остапчук долго не могли уладить споры относительно общего имущества. Дело в том, что Владимир привел в их дом свою новую избранницу журналистку Екатерину Полтавскую и затеял там ремонт. Горняк возмутилась и подчеркнула, что мужчина не имеет права что-то делать в их общем доме, пока они не решат его дальнейшую судьбу.

Напомним, что недавно украинская блогерша и нотариус Кристина Горняк отметила первую годовщину со дня развода с шоуменом Владимиром Остапчуком. А он, в свою очередь, в этот же день отмечал первую годовщину отношений с журналисткой Екатериной Полтавской.

Добавим, что раньше жена Остапчука публично устроила сцену ревности.

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