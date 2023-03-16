Его 9-летняя дочь и 4-летний сын живут в Канаде.

Украинский шоумен Владимир Остапчук рассказал, как давно виделся со своими детьми. Известно, что его 9-летняя дочь Эмилия и 4-летний сын Эван живут в Канаде. Отношения у Вовы и его первой жены Елены Войченко были напряженными еще до полномасштабной войны.

Сейчас телеведущий признался, что очень скучает по своим детям, ведь последняя встреча была год назад.

"Как и все родители, скучаю сильно! Но мне за год посчастливилось увидеть их один раз вживую", - написал Остапчук.

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Отметим, еще до полномасштабного вторжения РФ в Украину Владимир Остапчук вместе со своей первой женой Еленой Войченко не могли найти взаимопонимания в вопросе воспитания детей в разводе. Тогда шоумен заявлял, что Войченко прячет от него детей и не дает с ними общаться даже по телефону.

Женщина оправдывала это тем, что Остапчук якобы плохо влияет на детей и является не очень ответственным родителем.

Личная жизнь Владимира Остапчука сейчас

Он развелся со своей второй женой Кристиной Горняк. В СМИ есть информация о том, что у телеведущего уже появилась новая пассия - журналистка Екатерина Полтавская.

Хотя официально он это и не подтверждал, в соцсетях нашли множество подтверждений тому, что они вместе. Например, и Вова, и Катя публиковали снимки с одной квартиры и отдыхали в одном и том же месте.

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