Шоумен первым написал Полтавской.

Супруга украинского шоумена Владимира Остапчука, журналистка Екатерина Полтавская, рассказала, как они познакомились. Все началось с простой переписки.

Как оказалось, шоумену заблокировали Instagram, поэтому он обратился к Кате за помощью. Девушка помогла ему решить проблему и сказала:

"Если я когда-то буду выходить замуж, с тебя скидка".

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Остапчук с юмором воспринял такое сообщение от девушке и ответил: "Договорились". Судя по всему, именно эта переписка стала судьбоносной для пары.

Они продолжили общение, а вскоре начали вместе жить. Они неоднократно намекали на то, что уже поженились, а совсем недавно Полтавская показала грамоту, в которой указана ее новая фамилия - Остапчук.

Также девушка говорила, что они планируют сыграть свадьбу. Вероятно,они только расписались, а само торжество пройдет позже.

Отметим, Владимир Остапчук уже трижды был женат. Первая его супруга - Елена Войченко, с которой он воспитывает двоих детей. После развода он закрутил роман с нотариусом Кристиной Горняк. Однако они были вместе не так уж и долго. После развода они не могут определить судьбу их общего дома.

Третьей супругой шоумена стала журналистка Екатерина Полтавская. Он неоднократно говорил, что он был первым у Кати. Изначально ему было непривычно, затем он начал воспринимать это как плюс.

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