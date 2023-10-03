Блогер Беспалов назвал поведение Полтавской детским садом.

Недавно в Кропивницком состоялось мероприятие в честь дня открытия детского садика. Ведущим был Владимир Остапчук. Однако, как говорит блогер Богдан Беспалов, где есть Остапчук, там не может обойтись без скандалов.

Так, блогер поделился видео женщины, которая рассказала, что во время мероприятия девушки хотели сфотографироваться с Остапчуком, взять его за ручку или слегка приобнять, но каждую такую попытку пресекала его супруга Екатерина Полтавская.

"Когда тебе 36, а к тебе д****вается 22-летняя. Даже не представляла, что так можно испортить впечатление не собой, а поведением своей жены. Может, это такой пиар у Остапчука..." - сказала девушка.

Она добавила, что Полтавская других девушек называла "кропивницким б*длом" и говорила, чтобы они трогали своих мужчин, а не ее.

Беспалов предположил, что такая ревность Полтавской может быть связана с ее неуверенностью в себе.

"Детский сад. Как минимум, эти мамочки, которые хотели сфотографироваться с Владимиром - они замужем. Именно поэтому у них есть дети. Это такой стыд. У меня в голове не укладывается, как это могло выглядеть. Может, она локтями расталкивала и говорила: "Эй, не подходите, это мой муж. Вы - кропивницкое б*дло". Как это выглядело? Катя, тебе самой не смешно?" - высказался Беспалов.

Кроме того, блогер отметил, что таким поведением Полтавская "похоронит" карьеру Остапчука. По его словам, они уже сейчас почти ни с кем не общаются, а что будет дальше...

Скандалы с Владимиром Остапчуком

Богдан Беспалов сомневается в том, что Остапчук ездит за границу, чтобы собрать деньги на помощь ВСУ. Вся проблема в том, что деньги за билеты поступают на карту его супруги - Кати Полтавской. При этом шоумен ни разу не публиковал отчет о собранных деньгах и об их передачи армии.

В то же время Беспалов говорит, что шоумен продолжает спокойно жить - он путешествует, делает дорогие подарки своей возлюбленной и прочее.

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