Горняк возмущена поведением шоумена и его новой жены.

Шоумен Владимир Остапчук сейчас обустраивает дом, который он приобрел в браке с нотариусом Кристиной Горняк. Однако девушка не принимает участия в ремонте, так как недавно они развелись. Вместо нее это делает новая жена Остапчука, 22-летняя журналистка Екатерина Полтавская.

Горняк возмущена этим, ведь они с шоуменом еще не решили, что делать с их совместно нажитым имуществом. В связи с этим она обратилась к Полтавской и сказала, что заниматься их домом она может только после того, как они решат все вопросы, касаемо недвижимости:

"Я не обижаюсь, каждый поступает так, как воспитанный… Но я знаю, что меня читает Екатерина. Поэтому прежде чем планировать сносить стены в нашем с Владимиром общем доме, который мы строили еще в браке и пока не поделили, желательно со мной этот вопрос решить. Выкупите мою часть, например, а затем сносите, что хотите, стройте и живите. Потому что как-то это совсем некрасиво получается воровать".

Кроме того, она напомнила о статье 60 Семейного кодекса Украины, которая гласит о том, что все имущество, нажитое в браке, в равных долях принадлежит каждому из супругов. Поэтому она против, чтобы Екатерина принимала какие-то решения, связанные с их с Владимиром имуществом, без ее ведома.

Развод Кристины Горняк и Владимира Остапчука

Пара поженилась несколько лет назад, однако их брак долго не продержался. Недавно стало известно об их разводе. Ни Кристина, ни Владимир причину не назвали.

Сейчас Остапчук встречается с Екатериной Полтавской. У Горняк также есть новый возлюбленный, который помогает ей решать проблемы со здоровьем.

Кроме того, у шоумена есть двое детей от первого брака с Еленой Войченко. Познакомил ли он новую избранницу с наследниками - неизвестно. Сейчас Эмилия и Эван живут в Канаде со своей мамой.

Вас также могут заинтересовать новости: