Оказывается, шоумен гулял с Полтавской еще будучи в браке.

Украинская блогерша и нотариус Кристина Горняк 4 октября отметила первую годовщину со дня развода с шоуменом Владимиром Остапчуком. А он, в свою очередь, в этот же день отмечал первую годовщину отношений с журналисткой Екатериной Полтавской.

Таким образом вскрылась супружеская измена. Кристина на своей странице в Instagram говорила о том, что подозревала экс-мужа в неверности, однако никаких доказательств у нее не было.

Однако после того, как она увидела поздравления Остапчука Полтавской, сразу же все поняла.

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"Что вам сказать? Я просто молодец. Интуиция - моя лучшая подружка", - написала Горняк.

Она добавила, что в качестве подарка на годовщину развода согласна принять 50% имущества, нажитого в браке с Остапчуком.

"Как по мне, 50% - это бесплатно и даром за то, что освободила место для настоящей любви", - отметила Кристина.

Напомним, ранее жена Остапчука публично устроила сцену ревности.

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