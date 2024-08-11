Известная украинская ведущая и блогерша Маша Ефросинина решила сменить имидж. Звезда похвасталась новой прической, но в то же время намекнула, что в ее жизни не все в порядке.
На своей странице в Instagram знаменитость поделилась черно-белым кадром, на котором предстала в новом образе. Ефросинина решила сменить прическу. Она коротко подстриглась и теперь у нее каре.
В подписи к фотографии ведущая призналась, что причиной такого решения стали неурядицы в ее жизни. Однако она не стала раскрывать, с какими проблемами столкнулась. Вероятно, блогершу беспокоит состояние ее здоровья или же неприятности в личной жизни.
Мария говорит, что обычно в сложный период жизни ей советуют заниматься спортом, но она решила избавиться от части волос, а уже потом идти на тренировки.
"Говорят, что, когда х*рово, надо идти в зал. Я пошла, сменила прическу. Но, чувствую, в зал все равно придется", - написала Ефросинина.
К слову, на изменения во внешности на днях решилась и ведущая Ольга Фреймут. После возвращения в Украину она решила коротко подстричься и перекраситься в другой цвет.
Напомним, ранее Маша Ефросинина призналась, делала ли она пластические операции. Ведущая рассказала, как ухаживает за собой.