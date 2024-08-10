Ведущая коротко подстриглась.

Известная украинская ведущая Ольга Фреймут, которая на днях вернулась в Украину из Великобритании, решила сменить имидж. Знаменитость похвасталась новым образом.

На своей странице в Instagram Ольга опубликовала фотографию, на которой предстала с новой прической. По словам телезвезды, она решилась сменить прическу. Фреймут избавилась от длинных волос и теперь у нее короткая прическа.

Ведущая поделилась, что "колдовал" над ее внешностью столичный парикмахер, клиенткой которого она является уже 14 лет. Поэтому, знаменитость доверяет мужчине на 100%.

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Более того, кроме стрижки Ольга изменила еще и цвет волос. Она заменила свой привычный блонд на темный цвет.

"Мой колорист и парикмахер Игорь. Мы вместе уже 14 лет. Как вам?" - поделилась Фреймут и попросила подписчиков, чтобы они оценили результат перевоплощения.

Что известно о Фреймут

Ольга стала настоящей звездой украинского телевидения. Она была ведущей известных программ, в частности, "Подъем", "Ревизор", "Кто сверху", "Инспектор Фреймут" и "Голос страны".

Фреймут также является авторкой книг. Она написала несколько материалов, среди которых "О людях" и "Где ест и с кем спит Фреймут". В произведениях она часто описывает свои жизненные наблюдения, опыт и интересные истории. В соцсетях Ольга делится советами и рассказывает подписчикам правила этикета.

После полномасштабного вторжения она выехала за границу. В Великобритании знаменитость живет с 8-летней дочерью Евдокией и 6-летним сыном Валерием. Ее 18-летняя дочь Злата Митчелл живет в США, но она также приехала на летние каникулы в родной Киев.

Напомним, ранее старшая дочь Ольги Фреймут обратилась к покойной Фарион и показала ее могилу. Девушка поехала на львовское кладбище.

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