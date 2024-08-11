Ведущая рассказала, как ухаживает за собой.

Известная украинская ведущая и блогерша Маша Ефросинина поделилась секретом, как ей удается всегда прекрасно выглядеть и сохранять молодость. Знаменитость ответила, ложилась ли она под нож пластического хирурга.

По словам Марии, она не экономит на уходовых процедурах. Звезда немало средств тратит на косметику, косметологов и диетические добавки. В то же время Ефросинина много тренируется в спортивном зале и следит за питанием. В частности, она не употребляет алкоголь, красное мясо и сахар.

"Во время полномасштабного вторжения я подумала: "Что дает мне силу?". Для уверенности, для противостояния этому стрессу мне крайне нужно нравиться себе в зеркале. И я просто взяла и развила этот потенциал. То есть это режим. Косметолог, массаж - раз в неделю. Я тренируюсь каждый день, это микс функциональной корректировки и пилатеса. Я стараюсь контролировать режим сна. Если из-за тревог и обстрелов я не сплю ночью, то стараюсь поспать днем около 40 минут. Я много времени трачу на косметические процедуры, я не экономлю ни на чем. Я не экономлю на косметике. Это, наверное, единственное, на чем я не экономлю. Ну, и на уходовых процедурах", - отметила ведущая.

На вопрос о том, делала ли пластические операции 45-летняя Мария, она говорит, что нет. Результатом ее прекрасного внешнего вида является режим и диета. Также знаменитость постоянно следит за своим здоровьем и пьет много витаминов. Звезда убеждена, что красота требует стараний и дисциплины.

"Резала ли я себе что-то? Нет, вы бы это заметили, потому что я постоянно в прямом эфире, по крайней мере в своих соцсетях. Я просто за собой слежу. Я держу свой вес, потому что для женщин 40+ отклонения в весе очень отражаются на лице. Я не употребляю алкоголь, сахар, красное мясо, свинину, телятину, много пью жидкости и наблюдаюсь у врачей. У меня дома целая полочка, где есть добавки, разные вещества, микроэлементы, аминокислоты, и я эти коктейли себе постоянно делаю. Это работа. Не надо думать, что за внешностью, которая вам нравится, стоит какое-то радикальное решение. Это не так", - добавила Ефросинина.

Напомним, ранее Маша Ефросинина призналась, что ее муж составил завещание во время службы в ВСУ.

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