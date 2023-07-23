Алиса выглядит уже совсем взрослой.

Дочь украинской певиці Оли Поляковой - Маша - поделилась свежей фотографией со своей младшей сестрой Алисой. Девочки позировали возле стены в ярких образах.

Маша надела белое платье свободного кроя, а Алиса предстала в серых шортах и топе с длинным рукавом. Обе девчонки выглядят потрясающе. Заметно, что у них теплые отношения, так как Маша нежно отзывается о своей младшей сестре и несмотря на учебу за границей уделяет ей время.

"Не верю, что моя малая уже так выросла", - подписала снимок Маша.

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Стоит отметить, что недавно Маша Полякова изменила цвет волос. Она осталась все такой же рыженькой, однако с более темным оттенком. Алиса также любит экспериментировать со своим имиджем - она несколько локонов перекрасила в фиолетовый цвет. В целом ее образ выглядит гармонично.

Как отреагировали пользователи сети

"Красивые девочки"

"Одна - копия мамы, вторая - копия папы"

"У такой мамы не могут быть некрасивые дети"

"Принцессы"

"Взрослые и очень красивые"

Напомним, ранее на концерте Поляковой случился "пьяный" курьез.

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