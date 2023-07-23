Дочь украинской певиці Оли Поляковой - Маша - поделилась свежей фотографией со своей младшей сестрой Алисой. Девочки позировали возле стены в ярких образах.
Маша надела белое платье свободного кроя, а Алиса предстала в серых шортах и топе с длинным рукавом. Обе девчонки выглядят потрясающе. Заметно, что у них теплые отношения, так как Маша нежно отзывается о своей младшей сестре и несмотря на учебу за границей уделяет ей время.
"Не верю, что моя малая уже так выросла", - подписала снимок Маша.
Стоит отметить, что недавно Маша Полякова изменила цвет волос. Она осталась все такой же рыженькой, однако с более темным оттенком. Алиса также любит экспериментировать со своим имиджем - она несколько локонов перекрасила в фиолетовый цвет. В целом ее образ выглядит гармонично.
Как отреагировали пользователи сети
- "Красивые девочки"
- "Одна - копия мамы, вторая - копия папы"
- "У такой мамы не могут быть некрасивые дети"
- "Принцессы"
- "Взрослые и очень красивые"
Напомним, ранее на концерте Поляковой случился "пьяный" курьез.