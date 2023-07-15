Зрители были удивлены и даже шокированы.

На недавнем концерте Оли Поляковой в Испании случился "пьяный" курьез. На сцену к певице вышел фанат, а она подарила ему бутылку шампанского.

Впрочем, мужчина решил не забирать сюрприз от Поляковой домой. Вместо этого фан откупорил бутылку и начал обливать шампанским всех зрителей. Мужчина устроил настоящий "алкогольный дождь".

Этот момент попал на видео. Зрители сняли курьез и уже поделились роликом в TikTok. Как оказалось, мужчина залил шампанским даже аппаратуру.

"Оля подарила активнейшему зрителю бутылку шампанского. А он решил, что все в зале хотят выпить. И такое бывает. Я пряталась, потому что не хотела быть липкой и алкогольной. Но аппаратуру залил", - поделилась автор видео.

Заметно, что Полякова была удивлена. Она жестами показывала мужчине, что ему не стоит поливать людей алкоголем. Вместо этого певица "советовала" фану оставить шампанское, чтобы его выпить.

На концерте Поляковой случился "пьяный" курьез - видео

Напомним, недавно Полякова посетила концерт Бейонсе и даже пошутила, что заметила "плагиат". Фаны поддержали звезду и отметили, что тоже видят сходство выступления мировой селебрити с номером "Королевы Ночи".

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