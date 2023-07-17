Девушке к лицу новая прическа.

Дочь украинской певицы Оли Поляковой, 18-летняя студентка музыкального факультета в университете Лондона, Маша Полякова похвасталась новым цветом волос.

Девушка последние годы красится в рыжий цвет, однако сейчас она решила сделать его более темным. Как призналась сама Маша, ей очень нравятся такие изменения.

"Я обожаю свой новый цвет волос. Он намного темнее, хоть и все равно рыжий. Он мне так нравится, что я даже передать вам не могу", - сказала счастливая Полякова-младшая.

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Стоит отметить, что в кадре Маша появилась в черном топе и шортах, а на голову она надела солнцезащитные очки. Девушка выглядит очень радостной.

Известно, что сейчас Маша Полякова находится в Украине. Она вместе со своей звездной мамой занимается спортом и неоднократно мотивировала поклонников также позаботиться о своем здоровье.

Напомним, ранее дочь Поляковой поразила "пышным" декольте в купальнике.

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