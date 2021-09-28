Ведущая отказалась комментировать интервью Игоря Пустовита Славе Демину.

Известная украинская телеведущая Маша Ефросинина впервые прокомментировала скандальное интервью блогерши Саши Бо.

Звезда в интервью "КП в Украине" заявила, что после просмотра интервью каждый должен сделать свои выводы.

Читайте такжеИстория о "ведре" и "маленьком члене", или Как инстаграмная картинка превратилась в труху"Эта история – не для срача, это история - чтобы все сделали свои выводы. Все комментарии в этой истории – это и есть боль каждого человека", — сказала Ефросинина.

Кроме того, Маша отказалась комментировать интервью Игоря Пустовита, мужа Саши Бо, Славе Демину.

"... Скажу так: я ни о чем не жалею, не соврала ни в едином слове, у меня есть позиция, и я по-прежнему считаю, что Саша сильна и отважна, что смогла заговорить", — рассказала она.

Саша Бо vs Игорь Пустовит: скандал вокруг семьи блогеров

Как сообщал УНИАН, первой о проблемах в семейных отношениях рассказала Александра. Она дала интервью Маше Ефросининой (кстати, дважды: одно - идеально "вылизанное", до заявления о разводе; второе - после) и взбудоражила своими обвинениями в адрес мужа всю блогерскую тусовку. По словам девушки, Игорь желал ей "умереть от рака желудка", говорил, что "она без него никто", что у нее "ведро" (речь идет об интимном отверстии), называл ее "свиньей неблагодарной". Но это еще не все: как рассказала Саша Бо со слезами на глазах, отец двух их детей просил ее сделать аборт, когда она заболела туберкулезом.

Затем Игорь Пустовит дал интервью Славе Демину и озвучил свою версию происходящего. Блогер говорит, что не желал жене умереть от рака, а лишь просил ее лечиться от булимии, чтобы не скончаться от онкологии желудка. А "ведром" называл свою благоверную якобы в ответ на ее упреки о маленьком члене. Да и просьбы об аборте, как утверждает Игорь, не было.

Автор: Ольга Робейко