Блогер дал интервью Славе Демину, в котором рассказал свою версию происходящего.

Украинский блогер Игорь Пустовит после скандального интервью своей экс-супруги Саши Бо решил рассказать свою версию их семейной жизни.

В интервью "Слава+" он рассказал и о булимии Саши, и о предложении сделать аборт, и о разных унижениях, о которых ранее блогерша заявила в программе Маши Ефросининой.

О булимии

Игорь Пустовит сказал, что его экс-жена страдает от булимии уже 8 лет. Она постоянно живет в стрессе и ищет еду. Кроме того, блогер уверен, что девушка должна была сразу ему рассказать о своей болезни, а не скрывать ее. По словам Игоря, об этом он узнал только после свадьбы. При этом даже после того, как он узнал о булимии, он не шантажировал любимую.

"Они в интервью очень хорошо и очень грамотно подают, что "я ему призналась о булимии и он меня начал шантажировать". То есть, ты как себе это представляешь? Моя любимая жена в то время рассказывает мне о своей проблеме а я такой: "Огооо, тут тебе хана". Почему они не рассказывают о том, что я сам узнал о булимии и она в отношения зашла с булимией", - сказал Пустовит.

Также он добавил, что Саша долго отнекивалась. Поэтому он решил оставить дома диктофон, а потом выяснилось, что приходил курьер с едой, Саша все съела и пошла блевать.

О пожелании "умереть от рака"

По словам Игоря, он долго просил Сашу обратиться к врачам, так как ее булимия могла иметь серьезные последствия. Но Саша его слово перекрутила.

"Знаешь, как это было? Она мне в комнате говорит: "Ты - дно и ты уже ничего себе в этой жизни ни на что не заработаешь! А я заработаю еще на 20 домов и на 20 салонов". Я говорю: "Ты рак желудка скорее заработаешь, если ты не будешь лечиться!". Так это было проговорено", - заявил Пустовит.

О просьбе сделать аборт

Читайте также"Просил сделать аборт и желал смерти": блогерша Саша Пустовит дала скандальное интервью о своем мужеПустовит выразил свое огорчение от слов Саши Бо о том, что он настаивал на аборте из-за туберкулеза. По словам блогера, они "подхватили" болезнь на втором месяце беременности. Оказывается, что Саше выписали множество антибиотиков, которые потенциально могли негативно сказаться на плоде. Поэтому Игорь и мама Бо ездили к врачам, чтобы узнать, можно ли сохранить эту беременность.

"И она мне сейчас говорит, что я предлагал аборт, хотя ее мама также спрашивала, будем ли мы идти до конца. Мы сидели все вместе и в машине это обсуждали! А она просто в знак моего унижения... Такого не было - давай сделаем аборт и только так! Не было! Это был разговор. Зачем ты это вообще, дура, проговорила?", - говорит Игорь.

Об унижениях

В интервью Маши Ефросининой Саша призналась, что экс-супруг называл ее "ведром" и "неблагодарной свиньей". Игорь также решил отреагировать и на это заявление Саши. Он отметил, что "ведром" назвал ее только после того, как она в очередной раз начала критиковать его половой орган и говорить, что он маленький.

Также он признался, что называл свою экс-возлюбленную неблагодарной свиньей. И все потому что он помогал ей добиваться успеха и раскручиваться в Instagram, а сейчас она пытается все у него забрать.

Реакция Саши Бо на интервью экс-мужа

На это интервью успела уже отреагировать Саша Бо: "Обращаюсь к Игорю. Я плохая, ты хороший. Иди с Богом, а не с мольфарами. У меня все. Эта тема закрыта навсегда", - написала девушка в инста-блоге.

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Автор: Диана Могилевич