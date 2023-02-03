Певица, которая родилась в Днепропетровской области, продолжает цинично выступать в России и молчать о кровопролитии своих сограждан даже после зверских ударов по ее малой родине.

Певица Maruv, настоящее имя которой - Анна Корсун, активно ведет свой блог. Она публикует там свою одежду, развлечения, информацию о новых песнях, однако никакого упоминания о войне, которая сейчас продолжается на ее родине, там нет. После 24 февраля 2022 года Maruv сделала выбор в пользу России - страны, которая напала на Украину.

До полномасштабного вторжения в Украине у нее было много слушателей, но после того, как они увидели ее реальную позицию, в адрес Maruv начал литься хейт в попытке донести ей истину. Как правило, на негативные комментарии Корсун не отвечает - их со страницы звезды удаляют. Но не сразу.

Реакция сети

Вот что пишут о певице под ее несколькими последними постами:

Видео дня

"Совесть! Совесть еще забыла надеть"

"Какая противная. Московия уже для тебя безопасное место?"

"Люди променяли совесть на шмотки…"

"Пару твоих песен были очень даже ничего. И когда ты за мир была, я тоже поддерживала. Но сейчас они устроили войну в нашей семье. Здесь уж или ты продаешься, или ты остаешься человеком. Ты выбрала. Удачи с этим выбором!"

"М-да, других тем нет у человека... Будто война не в ее стране…"

"К чему это? Будь человеком, Аня"

Кто такая Maruv

Певица, которая родилась в городе Павлоград Днепропетровской области. Музыкальную карьеру в направлении поп и электронной музыки начала строить именно в Украине, с 2018 года выступает сольно. Последние годы живет и работает в России. Тесно сотрудничает с путинистом Филиппом Киркоровым.

Напомним, MARUV впервые с начала полномасштабной войны вышла на связь - в последнее время она активно выступала в России и даже выпустила клип с путинистом Филиппом Киркоровым. Это все для того, чтобы не потерять заработок в стране-агрессоре.

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