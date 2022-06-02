Вероятно, Maruv будет рожать в Украине.

Украинская певица Maruv, которая до сих пор молчит о войне в Украине, сейчас находится в Киеве. Ее застукали в одной из частных клиник столицы.

Об этом сообщает СТБ.

В кадре Анна на последних сроках беременности сидит в инвалидной коляске, а везет ее супруг Александр Корсун. Вероятно, певице вот-вот уже рожать.

Отметим, то, что Анна сейчас находится в Украине стало неожиданностью. Последнее время она жила и работала в России. Более того, она дала интервью российскому изданию о своей беременности.

С 24 февраля она ни разу не прокомментировала войну в нашей стране. При этом продолжала работать с российскими артистами. На фоне волны хейта она закрыла свою страницу в Instagram.

Напомним, ранее MARUV рассказала, как тяжело переносит беременность.

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