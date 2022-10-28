Певица так и не высказалась о войне в Украине.

Украинская певица MARUV с начала полномасштабного российского вторжения молчала о войне и "исчезла" из соцсетей. И только сегодня она внезапно "объявилась" на своей странице в Instagram.

Известно, что последнее время Анна Корсун активно выступала в России и даже выпустила клип с путинистом Филиппом Киркоровым. Вероятно, чтобы не потерять заработок в стране-агрессоре, она решила предать родную страну. С 24 февраля она ни разу не высказалась против войны в Украине и не осудила преступный режим Кремля.

При этом в июне 2022 года ее "застукали" в одной из клиник Киева. В кадре Анна на последних сроках беременности сидела в инвалидной коляске, а вез ее супруг Александр Корсун. Певица уже родила, но малыша не показала своим поклонникам.

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Вместо этого она отметила, что с ней все в порядке и она в безопасном месте. О войне она так ничего и не сказала.

"Привет всем. С MARUV все окей. Сейчас она в безопасном месте с ее семьей и ребенком. Спасибо всем тем, кто переживал за нее", - написала певица в инста-сториз.

Позиция MARUV относительно войны в Украине

Украинская певица MARUV делает вид, что в Украине нет войны. С первого дня вторжения она ни разу не высказалась о кровопролитие в нашей стране и даже не попыталась призвать российские власти остановить весь этот ужас.

К слову, ее внесли в "черный список" артистов, молча поддерживающих преступный режим Кремля.

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