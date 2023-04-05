Слава Демин осудил молчаливую позицию певицы.

Певица MARUV, которая редко что-то публикует в социальных сетях после 24 февраля 2022 года и упорно молчит о полномасштабной войне РФ против Украины, окончательно забыла о своей родине. Анна Корсун веселится в Турции.

Блогер Слава Демин высказался о певице и показал фото, которыми та делится в Instagram. Страница молчуньи не отображается для украинцев, поэтому не все пользователи могут видеть ее посты.

"Певица MARUV появилась в сети и, оказывается, она уже не в Украине, а в Турции. Анна Корсун активно публикует веселые фото из путешествия и экскурсий и по-прежнему ни слова о том, что происходит в Украине", - рассказал Демин в новом выпуске своего шоу "Слава ПРО".

Видео дня

Он отметил, что Корсун не сможет "отмолчаться". Ведь украинцы все будут помнить и сделают выводы.

"Ань, вот сейчас уже не удастся отсидеться и отмалчиваться. Хотя, если ты год ничего не говорила, то наверняка и не скажешь. А мы, украинские зрители и слушатели, делаем выводы и слушаем достойных артистов", - резюмировал Демин.

Реакция украинцев

В комментариях к видео, в котором блогер рассказал о Корсун, украинцы отметили, что им неприятно даже думать о певице. Они пишут:

"Марув - мое самое большое разочарование в шоу-бизнесе во время войны... Такие дорогие билеты покупала на ее концерт до войны, моя дочь тоже любила ее песни... Очень жаль, что земляков она не считает своей лучшей аудиторией, а ищет ее за границей"

"Очень неприятно разочаровываться в тех людях, которые до полномасштабного вторжения своим творчеством были интересны мне. Но казалось, что эти люди - умные и открытые украинцы. Но сейчас... Возмущает их игнорирование войны, горя и великой трагедии, полное разочарование в таких людях"

"Почему у предательницы Марув не забрали гражданство?".

Напомним, недавно MARUV обнажила ягодицы, но вместо комплиментов получила "пощечину".

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