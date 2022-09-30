Марк Хэмилл стал послом платформы United24.

Американский актер Марк Хэмилл, который является одним из главных персонажей вселенной "Звездные войны", стал послом фандрейзинговой платформы United24.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский на своей странице в Facebook.

Так, Хэмилл стал первым послом, который будет помогать собирать средства в поддержку наших защитников, на "Армию дронов".

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Отметим, проект "Армия дронов" – это комплексная программа фандрейзинговой платформы United24, Генерального штаба ВСУ, Министерства цифровой трансформации и Госспецсвязи, предусматривающей системную закупку беспилотников, их ремонт и замену, а также обучение операторов.

Марк Хэмилл: что он говорит о войне в Украине

"Я точно знаю, что беспилотники нужны украинцам для защиты своей земли, своей свободы и ценностей всего демократического мира. Именно сейчас лучшее время для того, чтобы все объединились и помогли Украине выстоять в этой войне с империей зла", - сказал Хэмилл во время онлайн встречи с президентом Владимиром Зеленским.

Владимир Зеленский поблагодарил Марка Хэмилла за поддержку Украины

"Это сложная, но очень важная миссия. Марк, уверены, вы с ней непременно справитесь. Спасибо за поддержку украинского народа в нашей борьбе за свою свободу", - сказал президент.

Напомним, ранее Юрий Ткач признался, знали ли участники "Квартала 95" о полномасштабном вторжении заранее.

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