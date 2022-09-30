Американский актер Марк Хэмилл, который является одним из главных персонажей вселенной "Звездные войны", стал послом фандрейзинговой платформы United24.
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский на своей странице в Facebook.
Так, Хэмилл стал первым послом, который будет помогать собирать средства в поддержку наших защитников, на "Армию дронов".
Отметим, проект "Армия дронов" – это комплексная программа фандрейзинговой платформы United24, Генерального штаба ВСУ, Министерства цифровой трансформации и Госспецсвязи, предусматривающей системную закупку беспилотников, их ремонт и замену, а также обучение операторов.
Марк Хэмилл: что он говорит о войне в Украине
"Я точно знаю, что беспилотники нужны украинцам для защиты своей земли, своей свободы и ценностей всего демократического мира. Именно сейчас лучшее время для того, чтобы все объединились и помогли Украине выстоять в этой войне с империей зла", - сказал Хэмилл во время онлайн встречи с президентом Владимиром Зеленским.
Владимир Зеленский поблагодарил Марка Хэмилла за поддержку Украины
"Это сложная, но очень важная миссия. Марк, уверены, вы с ней непременно справитесь. Спасибо за поддержку украинского народа в нашей борьбе за свою свободу", - сказал президент.
Напомним, ранее Юрий Ткач признался, знали ли участники "Квартала 95" о полномасштабном вторжении заранее.