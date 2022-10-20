Марк Хэмилл является одним из амбассадоров платформы United24.

Американский актер Марк Хэмилл, известный по роли Люка Скайуокера в фильмах "Звездные войны", заявил о том, что Украина получила свыше 500 дронов с момента его присоединения к фандрейзинговой платформе United24 в качестве амбассадора.

Об этом пишет Bloomberg.

"Очень просто: Украине нужны беспилотники. Они определяют исход войны, они защищают свою землю, свой народ, они следят за границей, они – глаза в небе. Я был действительно шокирован, потому что они дают мне эти обновления по крайней мере два или три раза в неделю о том, что происходит, и они сказали, что получили более 500 дронов с тех пор, как я начал это", – поделился Хэмилл.

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Хэмилл присоединился к проекту United24 в качестве амбассадора после разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он стал первым послом, который будет помогать собирать средства в поддержку наших защитников на "Армию дронов".

Платформа United24: кто стал амбассадором

18 октября 2022 года стало известно, что абсолютный чемпион мира по боксу в тяжелом весе, чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик стал амбассадором фандрейзинговой платформы United24. Он сосредоточится на поддержке направления "восстановление Украины".

Также амбассадорами платформы являются обладательница премий "Оскар", "Эмми", "Грэмми", "Тони", "Золотой глобус" и "Пибоди" Барбра Стрейзанд и известная американская группа Imagine Dragons. Отмечается, что группа будет продвигать направление медицинской помощи.

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