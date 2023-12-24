Егор Соболев, по словам Падалко, отказался от общения с родителями.

Ведущая 1+1 Маричка Падалко рассказала, что ее муж Егор Соболев, который в начале полномасштабного российского вторжения вступил в ряды ВСУ, отказался от общения со своими родителями.

В интервью "Обозревателю" ведущая призналась, что родители Соболева считают, что "не все так однозначно". Это же они говорили ему в самыйсложный для него период войны, когда он находился между Бучей и Ирпенем, во время освобождения Киевской области.

"Я думаю, что он слишком много увидел там, и когда родители писали ему что-то о том, что "не все так однозначно", он мне сказал, что его мама умерла тогда в Буче", - сказала Падалко.

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Кроме того, она рассказала, что до 2014 года они часто виделись, однако после войны на Донбассе на какое-то время перестали общаться по политическим причинам. Со временем родители Егора несколько раз приезжали в Киев и даже ходили вместе с внуками в школу на последний звонок.

Тогда Падалко казалось, что им удалось найти общий язык. Но после полномасштабного вторжения они окончательно поняли, что у них абсолютно разные взгляды и они не могут поддерживать общение.

Напомним, ранее Маричка Падалко, чей муж служит в ВСУ, похвасталась новым "статусом".

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