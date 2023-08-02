Ведущая отметила, что ее мужу, который сейчас служит в ВСУ, дали 10 дней официального отпуска.

Известная украинская телеведущая Маричка Падалко рассказала о важном событии. Ее мужу-военному дали отпуск, а потому они отправились на отдых. В путешествие на Закарпатье поехала вся семья звезды.

"Любимому дали 10 дней официального отпуска, и мы едем на Закарпатье. Как и многие из вас, в последний раз мы куда-то ездили вместе в 2021 году. Я не думала, что куда-то поедем даже, если мужа и отпустят. Не примите это за кокетство, но в наше время сказать себе "я должен отдохнуть", это тоже может быть вызовом, потому что работа и дела будто держат тебя в тонусе и не оставляют пространства для рефлексий и размышлений", - написала Падалко в Instagram.

Звезда ТСН и марафона "Єдині новини" отметила, что дети быстро растут. Ведущая и ее муж воспитывают троих подростков, поэтому Падалко хочет проводить с дочерьми и сыном как можно больше времени, пока они не стали взрослыми.

Видео дня

"Мы не хотим пропустить то, что осталось. Мы все и так много пропустили в последнее время", - добавила звезда и отметила, что планирует на неделю "исчезнуть" из соцсетей, чтобы проводить больше времени с детьми.

В комментариях фаны поддержали Падалко. Пользователи признают, что отпуск, особенно с супругом-военным и детьми, которые так быстро растут, очень важен даже в таких непростых условиях. Они пишут:

"Отличная новость! Даже психологи советуют не откладывать на потом какие-то приятности, кажущиеся не ко времени. Все имеют право на отдых"

"Хорошего вам отдыха, наша Маричка. Привезите с отдыха хорошую весть о победе"

"Мамочка такая миниатюрная, юная!".

Муж Марички Падалко служит в ВСУ - что известно

Избранник ведущей - военный Егор Соболев. Он участвовал в боях за Ирпень и защищает Украину с первых дней полномасштабной войны, ведь получил военную специальность еще в 2021 году.

Недавно Падалко похвасталась новым "статусом". Ее муж получил повышение, а потому теперь она - жена офицера.

Вас также могут заинтересовать новости: