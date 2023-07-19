Ведущая рассказала, что ее муж получил повышение.

Телеведущая ТСН и марафона "Єдині новини" Маричка Падалко поделилась с фанами радостной новостью. Как оказалось, звезда получила новый "статус". Это произошло благодаря ее мужу Егору Соболеву, который служит в Вооруженных Силах Украины.

Избранник ведущей получил новое звание. А потому сейчас Падалко поделилась гордостью с поклонниками:

"Теперь у меня есть новый семейный статус - жена офицера".

Также Падалко показала фото своего мужа. На них Соболев в военной форме, на позициях. Избранник ведущей, как известно, участвовал в освобождении Киевщины от оккупантов.

Реакция сети

Фаны поздравили Падалко с новым "статусом". Они желают мужу ведущей сил. Также комментаторы пишут:

"Высшее звание - человек с добрым сердцем, чистой совестью, смелый защитник, красивый воин и семьянин! Спасибо Егору!"

"Пусть Бог вас бережет, и ваших побратимов, такие люди нужны Украине. Низкий поклон вам, наши защитники"

"Поздравляем мужественного воина! Вы невероятны! Низкий поклон вашему мужу за нашу защиту. Победа уже скоро!".

Что известно о муже Марички Падалко

В 2021 году муж ведущей получил военную специальность "стрелок". Также он заключал контракт с подразделением территориальной обороны. В начале полномасштабной войны он участвовал в боях за Ирпень. Муж Падалко был одним из военных, которые освобождали Киевщину от оккупантов.

Недавно Падалко умилила эмоциональным кадрами встречи дочерей с отцом-военным. Девочки не видели отца 8 месяцев, трогатлельный момент поразил сеть.

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