Телеведущая ТСН и марафона "Єдині новини" Маричка Падалко поделилась с фанами радостной новостью. Как оказалось, звезда получила новый "статус". Это произошло благодаря ее мужу Егору Соболеву, который служит в Вооруженных Силах Украины.
Избранник ведущей получил новое звание. А потому сейчас Падалко поделилась гордостью с поклонниками:
"Теперь у меня есть новый семейный статус - жена офицера".
Также Падалко показала фото своего мужа. На них Соболев в военной форме, на позициях. Избранник ведущей, как известно, участвовал в освобождении Киевщины от оккупантов.
Реакция сети
Фаны поздравили Падалко с новым "статусом". Они желают мужу ведущей сил. Также комментаторы пишут:
- "Высшее звание - человек с добрым сердцем, чистой совестью, смелый защитник, красивый воин и семьянин! Спасибо Егору!"
- "Пусть Бог вас бережет, и ваших побратимов, такие люди нужны Украине. Низкий поклон вам, наши защитники"
- "Поздравляем мужественного воина! Вы невероятны! Низкий поклон вашему мужу за нашу защиту. Победа уже скоро!".
Что известно о муже Марички Падалко
В 2021 году муж ведущей получил военную специальность "стрелок". Также он заключал контракт с подразделением территориальной обороны. В начале полномасштабной войны он участвовал в боях за Ирпень. Муж Падалко был одним из военных, которые освобождали Киевщину от оккупантов.
Недавно Падалко умилила эмоциональным кадрами встречи дочерей с отцом-военным. Девочки не видели отца 8 месяцев, трогатлельный момент поразил сеть.