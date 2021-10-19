Молодая мамочка Даша Квиткова все свободное время проводит с сыном Львом.

Победительница романтичного реалити-шоу "Холостяк" и известная блогерка Даша Квиткова, которая недавно рассказала о непростом периоде с мужем Никитой Добрыниным, впервые стала мамой 13-го июля. Она не скрывает, что первые месяцы материнства ей дались непросто. Несмотря на бессонные ночи, она счастлива быть в новом статусе.

Сегодня, 19-го октября, блогерка на личной странице в Instagram запостила новые снимки своего сына Льва.

Читайте также"Стал совсем другим человеком": Александр Эллерт кардинально сменил имидж (фото)В кадре малыш позировал в боди цвета морской волны, который идеально подчеркнул цвет его глаз. Он лежал на любимом коврике и играл с игрушками. Поклонники отметили, что Лев очень похож именно на нее.

"Ну как можно было родиться таким сладким человечком. Спонтанные кадры, но очень любимые. Хочу оставить тут", — подписала молодая мама.

"Все сладкое, что ела во время беременности, видимо, пошло на это чудо", "Очень на вас похож, Даша", "Даша, малышарик очень похож на тебя, сладкий малыш", "Очень похож на вас, Даша. Мамин сыночек", — отметили пользователи сети.

Напомним, ранее УНИАН писал, что Даша Квиткова в программе "Светская жизнь" рассказала, что после родов ей пришлось остаться одной с маленьким ребенком. А все потому что ее супруг Никита Добрынин был вынужден уехать в командировку на три недели.

История любви Даши Квитковой и Никиты Добрынина

Звездную пару свел проект Холостяк. В мае 2019 года они признались на всю страну о своих чувствах. Несмотря на то, что многие были уверены в неискренности их отношений, они доказали, что любовь на телепроекте найти можно.

В начале прошлого года Никита и Даша рассказали о своей помолвке. 20-го мая влюбленные расписались, а спустя три месяца сыграли свадьбу.

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Автор: Каролина Гайдук