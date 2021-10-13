Даша Квиткова призналась, что они переживают тяжелый период.

Популярная украинская блогерка Даша Квиткова рассказала о непростом периоде с мужем Никитой Добрыниным, пара оказалась на грани развода. Супруги тяжело переживали новый этап в своей жизни – рождение первенца Льва.

По ее словам, это было большим испытанием, они часто ругались, но Даша нашла выход из этой ситуации:

Читайте такжеДисквалифицированная после скандала "Мисс Украина 2018" хочет вернуть себе титул (видео)"Развод после рождения первого ребенка – довольно распространенная картина в нашем обществе. Тогда отношения пары выходят на новый уровень. С одной стороны, это делает семью более устойчивой, а с другой – такие отношения отдаляют супругов, происходит дистанцирование за счет большего внимания к ребенку", — поделилась Квиткова.

Даша отметила, что они "попали в зону турбулентности". Но, чтобы выйти из этой ситуации и не развестись, они придумали прекрасное решение. Пара раз в месяц будет устраивать себе уикенды. Победительница Холостяка уверена, что совместный отдых поможет сделать их брак крепким.

Даша Квиткова и Никита Добрынин: история любви

Пара познакомилась в конце 2018 года на съемках реалити-шоу "Холостяк".

В прошлом году пара улетела на отдых на остров Бали. Именно там Никита сделал Даше предложение руки и сердца.

Спустя несколько месяцев они официально зарегистрировали брак, а 12-го августа сыграли роскошную свадьбу.

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Автор: Каролина Гайдук