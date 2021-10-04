После Дашиных родов Добрынину пришлось уехать в командировку.

Украинская блогер Даша Квиткова в программе "Светская жизнь" рассказала, что после родов ей пришлось остаться одной с маленьким ребенком. А все потому что ее супруг Никита Добрынин был вынужден уехать в командировку на три недели.

"Я умоляла остаться. Я и плакала, и записывала видео, что если ты еще раз "уедешь и оставишь меня одну..." потому что было правда тяжело. Я три недели была практически сама и я прям со слезами на глазах просыпалась ночью", - призналась Квиткова.

Данную ситуацию прокомментировал и сам Добрынин. По его словам, он не будет сидеть в декрете, так как ему удается совмещать и семью и работу. При этом он сказал, что папа должен заниматься семьей.

"Я не хотел идти в декрет, я даже не представляю, как можно остановить просто всю работу и быть только дома. Тем более, что у нас получается все это как-то совмещать. Почему б и нет?", - сказал Добрынин.

Читайте такжеЛеся Никитюк похвасталась фигурой в спортзале (фото)Напомним, в августе у Даши Квитковой и Никиты Добрынина родился первенец Лев. А за год до рождения малыша пара поженилась. Познакомились они на проекте шоу "Холостяк", где Добрынин был главным героев, а Даша стала победительницей.

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Диана Могилевич