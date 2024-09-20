Dakooka объяснила, почему даже во время войны согласилась сотрудничать с россиянами.

Украинская певица Екатерина Еременко, она же Dakooka, которая выпустила песню с российской группой "Аигел", впервые прокомментировала дуэт с россиянами. Артистка ответила, почему спела с ними во время войны.

Dakooka вместе с "Аигел" выпустили русскоязычный трек "Без настроения". Кроме украинской исполнительницы, в клипе также засветился украинский хореограф, звезда "Танцев со звездами" Дмитрий Жук.

В комментарии "Фактам ICTV.Life" певица отметила, что не сотрудничает с другими россиянами. Она записала композицию с группой, потому что ее участники выехали из РФ, а солистка коллектива Айгель Гайсина заявляла, что она против войны.

Видео дня

"У это группы статус "не рекомендованная" на территории РФ. И с самого начала полномасштабной войны они выступали против вторжения России в Украину. Также они с самого начала войны живут в Берлине", - указала Dakooka.

По словам Dakooka, она знала, какими будут последствия ее сотрудничества с россиянами и была готова к хейту. В то же время она добавила, что выступает против войны и осуждает россиян, которые напали на Украину. Стоит указать, что исполнительница родом из Черновцов, однако ее репертуар в основном русскоязычный. Похоже, она не планирует переходить на украинский.

"Людям достаточно того, что я выпустила песню с российской группой. И никто не смотрит глубже. Люди всегда будут меня хейтить, что бы я ни сделала. Я уже это проходила. Русский язык - мой родной язык. А в Черновцах всегда говорили и говорят на румынском, украинском и русском", - сказала артистка.

Что известно об "Аигел"

"Аигел" - российский хип-хоп дуэт. Его участниками являются солистка Айгель Гайсина и музыкант Илья Барамия. Свою популярность группа получила после премьеры российского сериала "Слово пацана", в котором изображен криминал, насилие и российская "эстетика" 90-х. Песня "Пыяла" стала саундтреком сериала. Однако в титрах картины не указаны имена авторов песни. Причиной этому является позиция Гайсиной и Барамии относительно войны.

Напомним, ранее украинская группа "Пошлая Молли" спела для россиян. Коллектив выпустил русскоязычный трек.

Вас также могут заинтересовать новости: