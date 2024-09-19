Известные украинские артисты снялись в клипе россиян (видео)

Свой поступок они пока никак не объяснили.

Украинская певица из Черновцов Dakooka записала новую песню "Без настроения" вместе с российской группой "Аигел", которая стала известна после выхода сериала "Слово пацана", где играл их саундтрек "Пыяла".

Солистка группы Айгель Гайсина неоднократно говорила, что она против войны. Более того, она уехала из России в Германию, однако она до сих пор считает себя частью страны-агрессора и продолжает работать на российский рынок.

Стоит отметить и то, что в клипе на песню "Без настроения" снялся хореограф Дмитрий Жук, который стал популярным после шоу "Танцы со звездами". Ему же приписывали роман с Тиной Кароль, однако они никак не комментировали свои отношения.

Постановкой хореографии занимался украинец Константин Коваль, проживающий в Лондоне.

К слову, певица Dakooka после 2014 года ездила на гастроли в Россию. В соцсетях у исполнительницы был анонс тура по РФ за 2017 год. Она планировала посетить Москву, Самару, Санкт-Петербург, Краснодар и другие города.

Напомним, Майли Сайрус попала в скандал с песней "Flowers".

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