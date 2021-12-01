Артистка решила сохранить брак с Петром Гончаром.

Недавно стало известно о том, что украинская певица Нина Матвиенко и ее супруг, художник Петр Гончар разъехались.

"Я попросила мужа, чтобы он меня бросил. Он считал, что у него есть еще своя жизнь, которую он выбрал. Не было ни скандала, ничего. Было понимание, что от него уже никакого толку в доме. Я сказала ему: "Иди себе, живи на даче. Рисуй. Скажи людям, что я плохая или еще что-то. Говори обо мне, что хочешь". И все говорят теперь, что он меня бросил. Чтобы защитить его честь, я отвечаю: "Ну, да"", - ранее сказала Нина Митрофановна.

Читайте также"Взрослая девочка": Оля Полякова в прозрачном боди ошарашила поклонниковСейчас в программе "ЖВЛ" Матвиенко сообщила, что развода не будет. Также она жалеет о том, что рассказала об их непростых отношениях, так как люди все это сильно раздули.

"Мы не будем разводиться. Не дождетесь. Я европейка. Я украинка. Поругались. Надо давать второй шанс. Это произошло, потому что много людей в доме. Не выдержал он, а потом я. Люди лечатся. Какая-то переоценка происходит. Он сказал, как Тоня выберется, - вернется. Это же его дом", - объяснила Матвиенко.

Напомним, ранее Нина Матвиенко впервые назвала причину расставания с мужем.

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Автор: Диана Могилевич