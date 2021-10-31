Певица призналась, что уже давно не живет с мужем.

Украинская певица Нина Матвиенко с 1971 года состояла в браке с художником Петром Гончаром. Вместе они многое пережили, в том числе и измены возлюбленного. Тогда Нина Митрофановна смогла простить своего супруга, но через годы они таки решили расстаться.

Об этом говорится в программе "Позаочі".

Как рассказала Матвиенко, она сама попросила мужа ее бросить. Они расстались без скандалов и выяснения отношений.

"Я попросила мужа, чтобы он меня бросил. Он считал, что у него есть еще своя жизнь, которую он выбрал. Не было ни скандала, ничего. Было понимание, что от него уже никакого толку в доме. Я сказала ему: "Иди себе, живи на даче. Рисуй. Скажи людям, что я плохая или еще что-то. Говори обо мне, что хочешь". И все говорят теперь, что он меня бросил. Чтобы защитить его честь, я отвечаю: "Ну, да"", - сказала Нина Митрофановна.

Читайте также"Мечтаю о сыне": возлюбленный Гросу рассказал о будущей свадьбеТакже звезда добавила, что никогда ничего не требовала от супруга. Более того, она сама зарабатывала деньги на обеспечение семьи. Кроме того, певица рассказала, что муж несколько раз ее подводил.

"Я думала, что счастье – это только муж и дети. Но муж – это когда вы объединяете свою работу, когда он может тебя заменить. А он несколько раз меня очень подводил... Во мне внутри что-то обрывалось. Однажды дети болели, а мне нужно было идти на концерт идеологов. Я иду на репетицию, а муж меня догоняет и говорит: "Я не буду с детьми сидеть. Они болеют, ты сиди с ними сама". Из-за того, что я не пришла на тот концерт, я 16 лет была невыездной за границу"", - добавила Матвиенко.

Напомним, ранее Нина Матвиенко рассказала о размере своей пенсии и наибольшего гонорара в жизни.

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Автор: Диана Могилевич