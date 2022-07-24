Киркоров всячески избегал вопросов о войне в Украине

Российский певец Филип Киркоров, поддержавший путинскую агрессию против Украины, зовет раненых оккупантов на свой концерт в Крыму.

Об этом он заявил в своих соцсетях.

"Вчера на концерте произошла магия. Мы вместе стали единым целым. Нам сейчас как никогда важно сплотиться. Я держу путь в Крым", - сказал он.

По словам Киркорова, у него на оккупированном полуострове запланированы два концерта - в Ялте и Феодосии.

"Я так хочу увидеть всех крымчан, но особенно буду ждать наших героев. Я приглашаю на свой концерт раненых, наших военных, которые восстанавливают здоровье в крымских госпиталях и санаториях", - добавил певец.

Филип Киркоров и раньше незаконно посещал оккупированный Крым, а после полномасштабного вторжения России в Украину избегал вопросов о войне, начатой Путиным.

Война в Украине: актуальные данные

Россияне сосредоточились на захвате Донбасса. Основные бои враг ведет, чтобы взять под контроль территорию Донецкой области.

Однако, по словам советника главы МВД Вадима Денисенко, наступательный потенциал ВС РФ угасает. Противник сосредоточился на небольших участках фронта - оккупацией Северска и Бахмута.

По мнению экспертов из Института изучения войны, ВСУ, вероятно, проводят контрнаступление на Херсонском направлении. Но предполагают, что информация может быть уже не актуальной.

Украинские войска продолжают уничтожать склады с боеприпасами РФ, что может замедлять продвижение оккупантов.

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