Киркоров продемонстрировал свою трусость.

Российский певец Филипп Киркоров упорно продолжает молчать о войне в Украине. На одном из мероприятий журналисты застали его за беседами с поклонниками и решили задать ему вопрос о так называемой "спецоперации" в нашей стране.

Артист выслушал журналистов, а потом поспешил убежать от них. Так на этот вопрос он и не ответил. Этот момент попал на видео, которое в своем Telegram-канале опубликовал журналист и оппозиционер Александр Невзоров.

"Киркоров проигнорировал вопрос о "спецоперации". Какое трусливое существо. Он думает, что от этого вопроса можно "убежать", – написал Невзоров.

Напомним, ранее Филипп Киркоров призвал СБУ отпустить нардепа Виктора Медведчука из-под стражи. При этом он выразил слова поддержки Алле Пугачевой и Максиму Галкину, которых хейтят за антивоенную позицию. Поэтому позиция самого Киркорова по войне в Украине не совсем понятна.

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