Суд окончательно освободил певицу от опеки отца.

Поклонники американской певицы Бритни Спирс в восторге от новости об окончательном освобождении ее от опеки отца Джейми.

Одним из первых публично исполнительницу поздравил ее жених Сэм Асгари.

"Сила львицы!" – написал он в Instagram, добавив к посту картинку и хэштег #FreeBritney.

"Поздравляем вашу львицу! Мы так гордимся тем, что стоим рядом и позади нее в этой битве!", "Самый лучший день", "Поздравляю, Бритни! Очень рад за тебя", "Я так счастлив, что не могу передать словами", "Мы сделали это! Она сделала это! Я так счастлив, и мне хотелось бы увидеть выражение ее лица! Поздравляю ее!", "Львица вышла из клетки!", "Поздравляю, Бритни! Поздравляю, Сэм!", "Вы, ребята, заслуживаете быть счастливыми и свободными", – массово отреагировали фанаты Бритни.

Напомним, суд Лос-Анджелеса принял решение лишить отца Бритни Спирс опекунского статуса над ней.

1,5 месяца назад, 13 августа, Джейми Спирс заявил о готовности освободить дочь из-под своей опеки.

Спустя какое-то время певица объявила о помолвке с Сэмом Асгари.

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Автор: Катерина Шварц