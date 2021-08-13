Бритни Спирс долго судилась со своим отцом.

Американская певица Бритни Спирс длительное время судилась со своим отцом по делу об отмене опеки над ней.

Недавно суд отклонил ее иск, в результате чего поклонники Бритни устроили в сети бунт. Дело дошло даже до того, что фанаты угрожали судье физической расправой.

Сейчас же выяснилось, что Джейми Спирс добровольно принял решение отказаться от опекунства над дочерью из-за публичных выяснений отношений. При этом адвокат мужчины утверждает, что для этого нет "никаких реальных оснований".

Также известно, что Джейми Спирс уже якобы подал в суд ходатайство об отстранении его от роли опекуна. Якобы из-за того, что публичная битва с дочерью не соответствует его интересам.

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Автор: Диана Могилевич