Документальный фильм выйдет уже 28 сентября 2021 года.

Не успела американская поп-дива Бритни Спирс избавиться от опекунства отца, как в сети появился трейлер документального фильма о ней.

Режиссер Эрин Ли Карр снял картину, которая расскажет историю Бритни Спирс. В фильме идет речь о том самом опекунстве, которое изрядно подпортило жизнь певицы и спровоцировало акцию по всему миру #FreeBritney.

В самом трейлере показано аудиосообщение певицы своему адвокату.

"Привет, меня зовут Бритни Спирс. Я звонила тебе раньше. Я звоню снова, потому что просто хотела убедиться, что мы в процессе отмены опекунства", - говорит артистка.

Читайте такжеСтивену Кингу – 74: лучшие фильмы по книгам "короля ужасов"Напомним, недавно отец Бритни Спирс обратился в суд с просьбой лишить его опекунства над дочерью. После того как судья поддержала его иск, Бритни объявила о помолвке со своим возлюбленным Сэмом Асгари.

На фоне такого события Спирс даже удалилась из Instagram и отправилась в мини-отпуск со своим женихом. Но долго без социальных сетей она не выдержала и на днях заявила о своем возвращении. Звезда уже успела опубликовать несколько видео со странными танцами, которые ранее вызывали беспокойство у ее поклонников.

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Автор: Диана Могилевич