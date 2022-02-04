Артисты презентовали трек на российском радио.

Украинская певица Ани Лорак, которая последние несколько лет живет и выступает в России, анонсировала выход клипа на новую песню "Материк" в дуэте с российским рэпером Артемом Качером.

Сегодня артисты презентовали свою композицию на российском радио и записали несколько видео вместе. Ролики Лорак опубликовала в своем Instagram.

"Песня "Материк" рвет все чарты. Спасибо каждому за поддержку, за ваши отзывы и комментарии. Совсем скоро вас ждет премьера совместного видеоклипа", – написала она.

"Ой, что за трек мы выпустили", – отреагировал Качер в комментариях.

Стоит отметить, что всего пару недель назад Артем Качер женился на своей девушке Александре Рабаджиевой.

Многие поклонники похвалили их новую работу, но некоторые при этом выразили недовольство, что ждать приходится очень долго: "Когда же уже клип?", "Когда уже наступит это "совсем скоро"?".

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