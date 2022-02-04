Ани Лорак / фото instagram.com/anilorak

Украинская певица Ани Лорак, которая последние несколько лет живет и выступает в России, анонсировала выход клипа на новую песню "Материк" в дуэте с российским рэпером Артемом Качером.

Сегодня артисты презентовали свою композицию на российском радио и записали несколько видео вместе. Ролики Лорак опубликовала в своем Instagram.

"Песня "Материк" рвет все чарты. Спасибо каждому за поддержку, за ваши отзывы и комментарии. Совсем скоро вас ждет премьера совместного видеоклипа", – написала она.

"Ой, что за трек мы выпустили", – отреагировал Качер в комментариях.

Ани Лорак и Артем Качер / скриншот

Стоит отметить, что всего пару недель назад Артем Качер женился на своей девушке Александре Рабаджиевой.

фото instagram.com/artemkacher

Лорак с российским рэпером Качером презентовали песню / фото instagram.com/anilorak

Многие поклонники похвалили их новую работу, но некоторые при этом выразили недовольство, что ждать приходится очень долго: "Когда же уже клип?", "Когда уже наступит это "совсем скоро"?".

Читайте также"Не могу представить…": Лорак сделала новое признание и отправилась на "охоту" (фото)Ранее Лорак на отдыхе танцевала на фоне пальм, а до этого поразила поклонников выступлением со своей дочкой Софией.

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