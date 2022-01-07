Певица поздравила подписчиков с Рождеством.

Опальная украинская певица Ани Лорак, которая последние несколько лет живет и выступает в России, поделилась видео выступления со своей дочкой Софией.

Ролик артистка опубликовала в своем Instagram.

"С Рождеством. Мира и добра каждому дому. Любви и тепла в наши сердца", – подписала она видео.

"Прекрасное выступление", "Супер, умнички", "Прекрасное выступление! София растет вашей копией", "Сонечка такая уже большая", "Как же красиво звучат ваши голоса воедино", "Очень красивое и милое выступление", "Прям подарок на праздники", "В маму! Голос!", "Обалдеть, голос почти как у мамы", "Оу, подрастает новая звездочка", "Сонечка голосистая, вся в маму", – отреагировали поклонники.

Ранее сообщалось, как певица Слава Каминская заступилась за свою коллегу Ани Лорак и нарвалась на критику.

Читайте такжеПохудевшая на 20 килограмм Александра Зарицкая очаровала стройностью"Есть голос страны в нашей стране, и мы не ценим то, что имеем! Все временно: политика, взгляды, телевидение! Ани Лорак – артистка! И видимо вакуум информационный – это про нас! Я, кстати, пою лучше, чем дерусь", – написала она, опубликовав совместное фото.

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