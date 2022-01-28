Певица опубликовала фрагмент нового трека.

Украинская певица Ани Лорак, которая последние несколько лет живет и выступает в РФ, записала лирический трек в дуэте с российским рэпером Артемом Качером и опубликовала отрывок.

Фрагментом песни "Материк" исполнительница поделилась в своем Instagram.

"Песни находят отклик в сердцах, только если они честные… Эта история неспроста обрела жизнь – мне отозвались эмоции, заложенные в каждой строчке", – призналась Лорак в подписи к записи.

"Не бойтесь отпускать любовь… Иногда это единственный правильный выход", – посоветовала она.

"С премьерой", "Поздравляю с хитом", "Это пушка", "Когда будет клип?", "Трек – бомба, сразу же понравилась", "У нашей Дивы всегда самые шикарные хиты", "У вас с Артемом так сочетаются голоса", "Браво", – отреагировали подписчики.

Читайте также"Не было достойной": Ани Лорак объяснила, почему так долго не пела на украинском языкеРанее Ани Лорак загадочно анонсировала новую песню в дуэте с неизвестным музыкантом. Она лишь показала короткий лирический ролик, на котором был видны только их силуэты. Но стоит отметить, что многие поклонники певицы сразу узнали Качера.