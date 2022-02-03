Певица поделилась несколькими снимками с отдыха.

Опальная украинская певица Ани Лорак, которая последние несколько лет живет и выступает в России, поделилась новыми "горячими" фото с отдыха на море.

Снимки она опубликовала в своем Instagram.

"Не важно, сколько дней в твоей жизни. Важно, сколько жизни в твоих днях", – подписала Лорак фото.

На кадрах певица позирует в море с распущенными волосами, в ярком купальнике и солнцезащитных очках.

"Красота за гранью. Фото с отдыха не просто солнечные, они знойные, жаркие, обжигающие", "Какая фигура!", "Потрясающе красива. И фигура, и душа", "До чего же ваша улыбка хороша! Улыбайтесь всегда и везде!", "Красотка, излучающая счастье", "Как всегда слова прям в точку", "Класс", "Самая, самая", "Такая счастливая", – отреагировали поклонники.

Читайте такжеВ купальниках на морозе: Огневич и Осадчая вместе "покайфовали" в Буковеле (видео)Ранее Лорак на отдыхе танцевала на фоне пальм, а до этого поразила поклонников выступлением со своей дочкой Софией.

Вас также могут заинтересовать новости: