Певица анонсировала новую песню.

Опальная украинская певица Ани Лорак, которая последние несколько лет живет и выступает в России, поделилась новым видео из отпуска.

Ролик она разместила в своем Instagram.

"В сердце точный выстрел, ты никогда не меняешь стиль…", – написала она в подписи к видео.

Лорак, судя по всему, анонсировала выход новой песни. На записи она танцует в топе и обтягивающей юбке на фоне пальм.

"Дуэт с Лазаревым все равно лучше!", "Очень ждем", "Песня – бомба, она уже мне очень нравится", "Это шедевр! Ждем не дождемся эту песню", "Как теперь дождаться премьеры", Песня огонь, жду премьеру, это будет пожар", "Аааа, как это круто", "Очень жду эту огненную песню", – отреагировали поклонники.

Читайте также"Как долго я ждала": Лорак укатила на отдых и дразнится фигурой в купальнике (фото)Ранее Лорак показала одного из своих любимых актеров со словами "My love", а также поразила поклонников выступлением со своей дочкой Софией.

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