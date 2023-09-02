В одном из букетов, которые поклонники дарили актрисе во время поклонов, был спрятан флаг Украины.

Во время выступления в немецком Бремене провокатор подставил актрису Лию Ахеджакову, дав ей в руки флаг Украины.

Как сообщает BILD на русском, актриса рассказала, что флаг был спрятан в одном из букетов, которые поклонники дарили ей во время поклонов. Она не только не знала о спрятанном среди цветов флаге, но и не сразу поняла, что это флаг Украины, приняв его за шарфик.

"Это было в городе Бремене, на поклонах, люди цветами меня засыпали, и с одним букетом оказался флаг. Я вначале думала, что это шарфик. Это провокатор специально сделал", - сказала Ахеджакова, отметив при этом, что провокатора так и не задержали.

Лия Ахеджакова с флагом Украины

В июле 2023 года актриса отправилась в Германию с гастролями. Во время одного из концертов она появилась на сцене с флагом Украины и именно этот момент попал на видео.

МВД РФ начало проверку в отношении Ахеджаковой по статье о "дискредитации" российской армии. По данным ТАСС, ей грозит штраф или административный арест — соответственно, проверка проводится по административной, а не по уголовной статье.

С жалобой на Ахеджакову в правоохранительные органы обратился путинист профессиональный доносчик Виталий Бородин. Он также потребовал лишить одну из главных советских актрис всех государственных званий и наград. Ранее Бородин писал доносы на Аллу Пугачёву.

Против Ахеджаковой подобные обвинения в РФ выдвигают уже не в первый раз. Ранее Бородин писал на нее донос, обвиняя актрису в "госизмене", за которую страна-агрессор может присудить пожизненный срок.

Вас также могут заинтересовать новости: