На актрису написали очередной донос.

В РФ придумали, как "наказать" актрису Лию Ахеджакову за то, что она вышла на сцену с флагом Украины. Это случилось еще в конце июля, но россияне решили "мстить" ей лишь сейчас.

Так, на актрису написали новый донос. Путинист Виталий Бородин, который активно поддерживает кремлевский режим и осуждает всех, кто против войны, увидел в поступке Ахеджаковой "дискредитацию" армии РФ.

"Главное управление МВД России по Москве начало проверку в отношении народной артистки России Лии Ахеджаковой по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ после того, как она вышла на сцену в Бремене с украинским флагом, где проходил спектакль с ее участием. Об этом нам сообщили в правоохранительных органах", - утверждают российские пропагандистские издания.

Против Ахеджаковой подобные обвинения в РФ выдвигают уже не в первый раз. Ранее Бородин писал на нее донос, обвиняя актрису в "госизмене", за которую страна-агрессор может присудить пожизненный срок.

Ахеджакова вышла на сцену с флагом Украины - что известно

В июле этого года актриса отправилась в Германию с гастролями. Во время одного из концертов она появилась на сцене с флагом Украины. Этот момент сняли на видео.

РосСМИ сразу же принялись называть поведение Ахеджаковой "вопиющим". Представители страны-агрессора "плевались ядом" и требовали, чтобы актрису "наказали". Впрочем, другие пользователи сети поблагодарили артистку за поддержку Украины.

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